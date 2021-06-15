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Avrupalı Türkler konuştu: Biz hep Başkan Erdoğan'ın yanındayız

AA
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Giriş: 15.06.2021 10:08
Avrupalı Türkler, NATO Zirvesi için Brüksel'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kaldığı otelin önünde karşıladı. Başkan Erdoğan'a büyük sevgi duyan ve tam destek veren Türkler, "Erdoğan Dünya lideri, dünyadaki tüm mağdurlara o yardım ediyor, mücadalesinde yalnız değil" dediler.
Avrupalı Türkler konuştu: Başkan Erdoğan'ın yanındayız
Avrupalı Türkler konuştu: Başkan Erdoğan'ın yanındayız
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