Avrupalı liderler Başkan Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi! Diplomaside fotoğrafların dili

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABd'deki NATO zirvesinde birçok Avrupalı liderle görüştü. Görüşmelerde Avruplaı liderlerin fotoğraflara yansıyan yüz ve el hareketleri dikkat çekti. Liderlerin çoğu Başkan Erdoğan ile görüşmelerde oldukça heyecanlıydı. Peki fotoğraflar ne anlatıyor? Avrupalı liderler Başkan Erdoğan ile neler görüştü? NATO'nun yeni hedefi Çin mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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