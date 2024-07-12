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Avrupalı liderler Başkan Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi! Diplomaside fotoğrafların dili

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.07.2024 16:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABd'deki NATO zirvesinde birçok Avrupalı liderle görüştü. Görüşmelerde Avruplaı liderlerin fotoğraflara yansıyan yüz ve el hareketleri dikkat çekti. Liderlerin çoğu Başkan Erdoğan ile görüşmelerde oldukça heyecanlıydı. Peki fotoğraflar ne anlatıyor? Avrupalı liderler Başkan Erdoğan ile neler görüştü? NATO'nun yeni hedefi Çin mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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Diplomaside fotoğrafların dili
Diplomaside fotoğrafların dili
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