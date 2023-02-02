02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Avrupa'dan "aferin" alma hayaliyle yaşayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan tepkiler sonrası çark etti!

Avrupa'dan "aferin" alma hayaliyle yaşayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan tepkiler sonrası çark etti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 13:22
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa bize aferin" diyecek sözlerine sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Başkan Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin de kendisini eleştirmesi üzerine Babacan çark etti. Avrupa'dan aferin bekleyen Babacan, "Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak" demek istediğini belirtti. Sözlerini değiştiren DEVA Genel Başkanı Babacan'ın ifadelerini değiştirmesi dikkat çekti.
Babacan tepkiler sonrası çark etti
Babacan tepkiler sonrası çark etti
FOX’un yalanını A Haber çürüttü!
FOX'un yalanını A Haber çürüttü!
HDP’den 6’lı koalisyona isim tepkisi!
HDP’den 6’lı koalisyona isim tepkisi!
Türkiye Yüzyılı Zirvesi
Türkiye Yüzyılı Zirvesi
Kanal İstanbul neden gerekli?
Kanal İstanbul neden gerekli?
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması
Zam talebi Çalışma Bakanlığında
Zam talebi Çalışma Bakanlığında
Siyasette adaylık tartışması! Flaş açıklamalar
Siyasette adaylık tartışması! Flaş açıklamalar
Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor
Afyonkarahisar - Şuhut yolu açılıyor
AYM Başkanı belli oldu
AYM Başkanı belli oldu
Türkiye’ye karşı psikolojik harp
"Türkiye'ye karşı psikolojik harp"
Cumhurbaşkanı adaylığında ’Özcan’ iddiası
Cumhurbaşkanı adaylığında 'Özcan' iddiası
Daha Fazla Video Göster