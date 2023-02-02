02 Şubat 2023, Perşembe
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Avrupa'dan "aferin" alma hayaliyle yaşayan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan tepkiler sonrası çark etti!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa bize aferin" diyecek sözlerine sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Başkan Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçinin de kendisini eleştirmesi üzerine Babacan çark etti. Avrupa'dan aferin bekleyen Babacan, "Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak" demek istediğini belirtti. Sözlerini değiştiren DEVA Genel Başkanı Babacan'ın ifadelerini değiştirmesi dikkat çekti.