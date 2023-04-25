Avrupa’daki Türkler seçim hakkında ne düşünüyor? A Haber mikrofon uzattı: Türkiye’yi bölmeye çalışanlara oy yok!

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kaldı. Yurt dışındaki Türkler ise 27 Nisan'dan itibaren oykullanmaya başlayacaklar. Peki yurt dışında yaşayan Türkler seçimler hakkında ne düşünüyor? A Haber ekibi Hollanda'daki Türklere mikrofon uzattı. Detaylar özel haberimizde...

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