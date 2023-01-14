14 Ocak 2023, Cumartesi
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Avrupa'da yaşayan Türklerden İsveç'e tepki
İsveç'in Başkenti Stokholm'de Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal gösterinin yankıları sürüyor. Peki siyasilerden büyük tepki alan gösteri için Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları neler düşünüyor?