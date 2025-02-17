Avrupa'da Trump alarmı! "Trump Avrupa'yı boğuyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe aldığı kararlar bir yıldan uzun süredir Trump'ın geri dönüşüne hazırlanan Avrupalı liderleri şoke etti. Trump'ın Rusya ile barış görüşmelerini başlatacaklarını açıklaması ve sürece Avrupa'nın dahil edilmemesi sonrası Avrupalı liderler 'acil bir toplantıda' bir araya gelmeye hazırlanıyor.

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