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Avrupa'da terör alarmı! Güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.03.2024 16:35
Güncelleme:27.03.2024 16:43
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Avrupa ülkeleri alarma geçti. Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'de tedbirler artırıldı. İspanya’da DEAŞ operasyonu düzenlendi.  Güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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