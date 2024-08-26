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Avrupa'da terör alarmı: Almanya Fransa ve İngiltere sarsıldı | Saldırıların perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber'de aktardı

Avrupa'da terör alarmı: Almanya Fransa ve İngiltere sarsıldı | Saldırıların perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber'de aktardı

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Giriş: 26.08.2024 17:04
Almanya, İngiltere ve Fransa'daki terör saldırılarının ardından Avrupa'da güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkeler peş peşe adımlar atarken, saldırıların kökeninde yatan gerçekleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de aktardı. Rusya-Ukrayna arasında süren savaş Avrupa'ya mı taşınıyor? İşte detaylar...
Avrupa’da terör alarmı! Uzman isim A Haber’de...
Avrupa'da terör alarmı! Uzman isim A Haber'de...
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