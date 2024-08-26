Avrupa'da terör alarmı: Almanya Fransa ve İngiltere sarsıldı | Saldırıların perde arkasında ne var? Uzman isim A Haber'de aktardı

Almanya, İngiltere ve Fransa'daki terör saldırılarının ardından Avrupa'da güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkeler peş peşe adımlar atarken, saldırıların kökeninde yatan gerçekleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de aktardı. Rusya-Ukrayna arasında süren savaş Avrupa'ya mı taşınıyor? İşte detaylar...