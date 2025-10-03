Avrupa’da Sumud için eylemler sürüyor! Avrupalı liderler İsrail’e neden sessiz?

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında eylem vardı. Avrupa başkentlerinde polis göstericilere sert müdahale etti, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Avrupalı liderler ise hala sessiz. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

