Avrupa’da ki İslam düşmanlığı! Türkiye devreye girdi

Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılık artarak devam ederken, camilere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıların sayısı 2022'ye göre iki katına yükseldi.Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan aktardı.

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