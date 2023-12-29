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Avrupa’da ki İslam düşmanlığı! Türkiye devreye girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 15:46
Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılık artarak devam ederken, camilere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıların sayısı 2022'ye göre iki katına yükseldi.Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan aktardı.
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