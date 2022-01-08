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Avrupa'da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor

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Giriş: 08.01.2022 18:30
Güncelleme:08.01.2022 18:31
Avrupa'da İslam karşıtlığı; siyaset, hukuk, sosyal hayat ve eğitimde artıyor. Avrupa İslamfobi raporu 2020'ye göre özellikle Pandemi döneminde Müslümanlara saldırılar daha çok sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Raporu hazırlayanlardan Georgetown Üniversitesi Profesörü Farid Hafez, A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'in sorularını yanıtladı
Avrupa’da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor
Avrupa'da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor
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