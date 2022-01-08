Avrupa’da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor

Avrupa'da İslam karşıtlığı; siyaset, hukuk, sosyal hayat ve eğitimde artıyor. Avrupa İslamfobi raporu 2020'ye göre özellikle Pandemi döneminde Müslümanlara saldırılar daha çok sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Raporu hazırlayanlardan Georgetown Üniversitesi Profesörü Farid Hafez, A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'in sorularını yanıtladı