Avrupa’da bayram coşkusu! Gönüller birlikte çarptı

Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da bayram coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar, Avrupa'daki binlerce cami ve mescide akın etti bayram namazını kıldı. A Haber ekipleri de gurbette bayram heyecanına ortak oldu. İşte o özel anlar…

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