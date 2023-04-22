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Avrupa’da bayram coşkusu! Gönüller birlikte çarptı

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 10:06
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da bayram coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar, Avrupa'daki binlerce cami ve mescide akın etti bayram namazını kıldı. A Haber ekipleri de gurbette bayram heyecanına ortak oldu. İşte o özel anlar…
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