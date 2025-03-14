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Avrupa yeni güvenlik yapısı inşa ediyor! Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki rolü

Avrupa yeni güvenlik yapısı inşa ediyor! Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 13:41
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın güvenliğini sağlamaktan vazgeçmeye yönelik açıklamalarının ardından birlikte büyük bir kriz yaşanıyor. Peki Avrupa ABD'siz yeni güvenlik mimarisini nasıl inşa edecek? Türkiye'nin rolü ne olacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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Avrupa yeni güvenlik yapısı inşa ediyor! Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki rolü
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