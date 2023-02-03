Avrupa ülkelerinin konsolosluk provokasyonu

Bazı Avrupa ülkeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'a gösterilen tepkileri bahane ederek, İstanbul'daki büyükelçiliklerini ve konsolosluklarını geçici süreyle kapattı. Dışişleri Bakanlığı, bu karar üzerine harekete geçti. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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