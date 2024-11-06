06 Kasım 2024, Çarşamba
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Avrupa Trump dönemine hazır mı? Trump kimlerle çalışacak? Yeni Dışişleri Bakanı kim olacak?

Avrupa Trump dönemine hazır mı? Trump kimlerle çalışacak? Yeni Dışişleri Bakanı kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 13:03
Güncelleme:06.11.2024 13:03
Trump’ın 2’nci kez başkan olması ile küresel sistemi neler bekliyor? Dışişleri bakanı kim olacak? Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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