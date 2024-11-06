Avrupa Trump dönemine hazır mı? Trump kimlerle çalışacak? Yeni Dışişleri Bakanı kim olacak?

Trump’ın 2’nci kez başkan olması ile küresel sistemi neler bekliyor? Dışişleri bakanı kim olacak? Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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