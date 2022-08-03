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Avrupa sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor! Can kayıpları artıyor

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Giriş: 03.08.2022 10:11
Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları artıyor. 159 bin kişi Avrupa'da son 50 yılda aşırı sıcaklar iklim kaynaklı felaketler nedeniyle yaşamını yitirdi.  476,5 milyar dolar afetler nedeniyle meydana gelen ekonomik hasar oluştu.

AVRUPA SICAK HAVA DALGASI İLE MÜCADELE EDİYOR

İngiltere

19 Temmuz 40 derece ile ülke tarihinin en yükseği

Portekiz

7-18 Temmuz 1065 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre

Alarm seviyesi 3'e çıkarıldı

Almanya

20 Temmuz 40,3 derece yılın en sıcak günü

Macaristan

128 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! 24 Temmuz 25,4 derece

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