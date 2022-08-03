03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Avrupa sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor! Can kayıpları artıyor
Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları artıyor. 159 bin kişi Avrupa'da son 50 yılda aşırı sıcaklar iklim kaynaklı felaketler nedeniyle yaşamını yitirdi. 476,5 milyar dolar afetler nedeniyle meydana gelen ekonomik hasar oluştu.
AVRUPA SICAK HAVA DALGASI İLE MÜCADELE EDİYOR
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7-18 Temmuz 1065 kişi yaşamını yitirdi
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