Avrupa Parlamentosu'ndan çifte standart! İsrail'in Batı Şeria saldırıları kınandı Gazze katliamı kınanmadı

Avrupa Parlamentosu son oturumunda, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınarken, Gazze'de yaşananlara ise bir kez daha sessiz kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.

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