Avrupa Parlamentosu raporunda terör örgütü FETÖ vurgusu

Avrupa Parlamentosu'nda hazırlanan bir raporda Türkiye ile ilgili bölümde dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Birlik ilk kez FETÖ için "terör grubu" ifadesini kullandı. Raporun ayrıntılarını Frankfurt'tan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

Avrupa Birliği'nin 2021 yılı içinde gündeminde öncelikli olarak yer alacak konuların ele alınıp değerlendirildiği 40 sayfalık raporda Türkiye'ye de geniş yer ayrıldı. "Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesinde fırtınalı dönemler" başlıklı bölümü hazırlayan Branislav Stanicek, FETÖ'den bahsederken, "Gülenci Terör Grubu" dedi ve "Gülenci Terör Grubu" tanımlamasının arkasından parantez içinde "FETÖ" kısaltmasını kullandı.





"TERÖR GRUBU"

STANICEK Türkiye-ABD ilişkisine değindi. İlgili bölümde, "Trump hükümeti, Mart 2018'de Türk çeliğine yüzde 25 (bu oran Ağustos 2018'de yüzde 50'ye yükseltildi) vergi getirmişti. Bu vergiler, Türkiye'de Gülenci Terör Grubu (FETÖ) ve PKK terör grubu ile bağlantıları nedeniyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson nedeniyle yaşanan gerginlikler kapsamında getirilmişti" dedi.



TEK TARAFLI RAPOR

SEÇİLEN 10 konu başlığının tamamını farklı uzmanlar hazırladı. Genelde tek taraflı olan Türkiye ile ilgili bölümde, kendisini Avrupa'da masum bir eğitim hareketi gibi pazarlamaya çalışan FETÖ'nün açık açık "Gülenci Terör Grubu" diye tanımlanması dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu'nun açıkladığı resmi bir görüş olmasa da, bir raportörün FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlaması, olumlu bir adım olarak değerlendirildi.