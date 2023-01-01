Avrupa kendi ambargosunu deliyor! Yunanistan Rusya petrolünü Avrupa’ya taşıyor

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Rusya'ya bir dizi yaptırım ve ambargo kararı almıştı. Ancak Avrupa, kendi ambargosunu kendisi deliyor. Almanya, 2023 yılı için Rusya'dan petrol sipariş etti. Polonya da Rusya'dan üç milyon ton petrol alacağını duyurdu. İşte tüm detaylar…

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