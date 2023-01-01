01 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa kendi ambargosunu deliyor! Yunanistan Rusya petrolünü Avrupa’ya taşıyor
Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Rusya'ya bir dizi yaptırım ve ambargo kararı almıştı. Ancak Avrupa, kendi ambargosunu kendisi deliyor. Almanya, 2023 yılı için Rusya'dan petrol sipariş etti. Polonya da Rusya'dan üç milyon ton petrol alacağını duyurdu. İşte tüm detaylar…