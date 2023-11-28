Avrupa kara teslim | Ukrayna’da tipi hayatı felç etti! Dalgalar Rusya ve Gürcistan kıyılarını dövdü

Kar yağışı ve soğuk hava sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da etkili oluyor. Başta Almanya ve Ukrayna olmak üzere bir çok ülke kar fırtınalarına teslim oldu. Rusya ve Gürcistan'ın Karadeniz sahillerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce yüksekliğinde dev dalgalar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN