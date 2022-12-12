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Avrupa Fas-Fransa maçına hazırlanıyor! Geniş güvenlik önlemleri alınıyor

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 11:45
Fas milli takımı, tarih yazmaya devam ediyor. İspanya’nın ardından Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i de eve gönderdi. Futbol dünyasına unutulmaz bir hikaye sunan Fas'ın Katar'daki yolculuğu ise takdire şayan. Şimdi ise yeni bir hikaye için geri sayım başladı. Avrupa Fas-Fransa maçına hazırlanıyor. Çarşamba günü oynanacak maç öncesi geniş önlemler alınıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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