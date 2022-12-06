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Avrupa enerji krizi derinleşti! Hollanda’da yüksek fatura paniği

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 13:00
Soğuk kış ayları ile birlikte Avrupa'da enerji krizi daha da derinleşti. Özellikle Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük bir artış bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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