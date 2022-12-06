Avrupa enerji krizi derinleşti! Hollanda’da yüksek fatura paniği

Soğuk kış ayları ile birlikte Avrupa'da enerji krizi daha da derinleşti. Özellikle Hollanda'da elektrik ve doğal gaz faturalarında büyük bir artış bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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