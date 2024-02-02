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Avrupa ekonomisi çöküyor mu?

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Giriş: 02.02.2024 12:04
Çiftçiler isyanda, işçiler grevde, Avrupa'da neler oluyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.
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