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Avrupa Birliği’nin temelleri sarsılıyor! Avrupa bir arada durabilecek mi?

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Giriş: 07.11.2021 22:39
İngiltere'nin ayrılışı, Polonya hukukuna yapılan baskılar, Fransa'nın liderlik hayali... Kalıcı barış arayışıyla kurulan Avrupa Birliği, 70 yıllık birlikteliğin ardından sinyal vermeye başladı. Peki birçok noktasından kırılma sesleri gelen Avrupa Birliği, "Ortak politika" hayalini gerçekleştirebilecek mi? Detaylar özel dosta haberimizde...
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