Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye "Gymnich" daveti! AB ile ilişkilerde yeni sayfa mı?

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlayabilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29 Ağustos'ta AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Davet ise Avrupa Birliği'nden geldi.

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