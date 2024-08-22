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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye "Gymnich" daveti! AB ile ilişkilerde yeni sayfa mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 12:26
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlayabilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 29 Ağustos'ta AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Davet ise Avrupa Birliği'nden geldi.
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