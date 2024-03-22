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Avrupa Birliği liderleri anlaştı! Dondurulan Rus varlıklarının gelirleri Ukrayna'ya gidecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 13:49
Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği zirvesinin ilk gününde liderler, Rusya'nın AB'deki dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya kaynak olarak aktarılmasında anlaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.
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