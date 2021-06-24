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Avrupa Birliği, Kılıçdaroğlu’na neden söz verdi?

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Giriş: 24.06.2021 10:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'nin Suriyelilerle ilgili kendisine söz verdiğini söyledi. Ancak bu açıklama kafaları karıştırdı. Zira Kılıçdaroğlu, yürütmenin başı değildi. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yönetiminde statüsü olmayan Kılıçdaroğlu'na niye söz verdiği anlaşılamadı. CHP'li Özgür Özel ise genel başkanın sözüne açıklık getirmek istedi.
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