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Avrupa bir kez daha PKK gerçeğiyle yüzleşti! İşte Avrupa’daki PKK gerçeği

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 12:42
PKK terör örgütü yıllardır Avrupa'da Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılıyor. Başta finansal destek olmak üzere her açıdan beslenen örgüt, sadece Türkiye'yi değil,  tüm Avrupa'yı tehdit ediyor. Ancak bu kez, Fransa'daki ırkçı saldırının ardından PKK'lılar Avrupa sokakları savaş alanına çevirdi. Peki Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği halde, PKK nasıl rahatça hareket edebiliyor? Nasıl örgütleniyor? A Haber Avrupa'da pkk varlığının nabzını tuttu.
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