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Avrasya Tüneli 6 yaşında! Tünel İstanbul trafiğini rahatlattı

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Giriş: 24.12.2022 11:11
Avrasya Tüneli, hizmete gireli tam 6 yıl oldu. Sürücüler için çok önemli avantajlar sunan Avrasya Tüneli yakıt, zaman ve çevreye duyarlı olarak inşa edildi ve son teknoloji ile donatıldı. İşte tüm detaylar…
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