Avrasya Tüneli 6 yaşında! Tünel İstanbul trafiğini rahatlattı

Avrasya Tüneli, hizmete gireli tam 6 yıl oldu. Sürücüler için çok önemli avantajlar sunan Avrasya Tüneli yakıt, zaman ve çevreye duyarlı olarak inşa edildi ve son teknoloji ile donatıldı. İşte tüm detaylar…

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