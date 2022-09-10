Avcılar'daki metrobüs kazasına İmamoğlu'ndan skandal yorum! İhaleyi metrobüs sürücüsüne yıkmak istedi

Dün akşam saatlerinde Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından yaralıları saatler sonra ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kazazedenin 'sabote' iddiasına 'Ahlak dışı şeyler dönüyor' sözleriyle hak verdi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.