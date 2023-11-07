Atom bombası tehdidi savuran katil İsrailli bakan geri adım attı

İsrailli Bakan Amihai Eliyahu "Gazze'ye atom bombası atılması seçeneklerden biri" dedi. İsrail Başbakanı Netenyahu ise bu açıklamalara "Gerçeğe dayanmıyor" karşılığını verdi. Ancak akıllara yine de İsrail Gazze'de nükleer bir silah kullanır mı sorusu takıldı. İşte bakın uzmanlar bu sorunun cevabı için neler diyor…

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