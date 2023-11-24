24 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ATM’lerde dolandırıcılık yöntemleri! İşlem yaparken nelere dikkat edilmeli?
Banka ATM'lerinde farklı farklı tuzaklarla binlerce vatandaş mağdur ediliyor. ATM'lerdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi içinse dikkat ve tedbir oldukça önemli. Peki vatandaşlar hangi yöntemlerle dolandırılıyor? ATM’de işlem yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte cevaplar…