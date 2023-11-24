ATM’lerde dolandırıcılık yöntemleri! İşlem yaparken nelere dikkat edilmeli?

Banka ATM'lerinde farklı farklı tuzaklarla binlerce vatandaş mağdur ediliyor. ATM'lerdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi içinse dikkat ve tedbir oldukça önemli. Peki vatandaşlar hangi yöntemlerle dolandırılıyor? ATM’de işlem yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte cevaplar…

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