15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler

ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 15:48
Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatının Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapılması Yunan basınının gündemindeydi. Yunan gazeteleri ATMACA'nın menziline dikkat çekerken, Türkiye'nin kararlı bir biçimde donanmasını 'Türkleştirme' yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ATMACA füzesi Yunan medyasında!
ATMACA füzesi Yunan medyasında!
Neden Özgür Özel’in arkasına saklandı?
Neden Özgür Özel'in arkasına saklandı?
Hürkuş yeni milli silahla buluşuyor
Hürkuş yeni milli silahla buluşuyor
Almanya’da ilaç krizi!
Almanya'da ilaç krizi!
Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı adaylığını açıkladı
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
İSKİ’nin altyapı çalışması çileye döndü
İSKİ’nin altyapı çalışması çileye döndü
Dünyanın konuştuğu Putin-Kim zirvesi!
Dünyanın konuştuğu Putin-Kim zirvesi!
A Haber depremin vurduğu Fas’ta!
A Haber depremin vurduğu Fas'ta!
MSB’den Bakü için özel klip
MSB’den Bakü için özel klip
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi!
39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi!
TOKİ’den peşin ödeme indirimi!
TOKİ’den peşin ödeme indirimi!
Daha Fazla Video Göster