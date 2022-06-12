Atina’yı kimler sahaya sürüyor?

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri son yılların en gergin dönemini yaşıyor. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye karşıtı söylemleri bir anda iki ülke arasında iyiye giden ilişkilerin tersine dönmesine neden oldu. Peki gerilimin ana sebebi ABD etkisi mi? Türkiye Yunanistan savaşını kimler istiyor? İşte detaylar...