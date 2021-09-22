Atina'da Türkiye'yi kötüleyen İmamoğlu'nu Yunanistan medyası ''Atası Yunan'' diye övdü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Atina ziyaretinde maksadını aşan skandal açıklamalarda bulundu. Yunan topraklarında Yunan'ın ağzıyla konuşan, Türkiye'yi ve milli medyayı hedef gösteren İmamoğlu, "Türkiye'de yönetim sorunu var" algısı yaptı. Bu açıklamaların ardından Yunan medyası, CHP'li İBB Başkanı'nı bağrına öyle bir bastı ki, İmamoğlu için "atalarının inşa ettiği eserleri ziyaret etti" yorumunu bile yaptılar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan gezisinden çok tartışılacak detaylar...