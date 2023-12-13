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Atina’da Türk-Yunan Medya ve Akademi Formu! Türk-Yunan ilişkileri medya da normalleşiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 19:49
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu düzenlendi. İkili ilişkilerde pozitif iklimin devamı için dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekilen foruma, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber muhabiri Manolis Kostidis de katıldı. İşte haberin detayları…
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Atina’da Türk-Yunan Medya ve Akademi Formu!
Atina’da Türk-Yunan Medya ve Akademi Formu!
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