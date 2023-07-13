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Atina ile yeni dönemin şifreleri

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 11:15
Litvanya'da düzenlenen NATO Lİderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir araya geldi. Peki görüşmede hangi konular konuşuldu? Yeni dönemde Atina-Ankara ilişkileri nasıl şekillenecek? A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları aktardı.
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