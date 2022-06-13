Atina Ege’de neden silahlanıyor?

Uluslararası anlaşmalarla alınan kararları hiçe sayarak, silahsızlandırılması kararlaştırılan Ege adalarında askeri varlık gösteren Yunanistan aslında bir asırdır provokasyonlarını sürdürüyor. Bizans hayaliyle, karasularını ve deniz yetki alanlarını uluslararası hukuka aykırı şekilde genişletmek isteyen Atina, dünden bugüne neleri hedef aldı?