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Ateşkese saatler kala işgalci İsrail’den katliam! A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman

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Giriş: 22.11.2023 18:47
47 gündür Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi ve işlemeye devam ediyor. Hamas ile katil İsrail arasında gerçekleşen ateşkesin başlamasına saatler kala sivillere yönelik insanlık dışı soykırım katlanarak artıyor. A Haber, bölgeye alçakça yapılan bombardıman saniye saniyesine canlı yayında aktardı.
A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman
A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman
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