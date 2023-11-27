Ateşkes uzayacak mı? NATO’dan "insani ara" mutabakatının uzatılması çağrısı

Hamas ve İsrail arasındaki 4 günlük esir takası ve insani ara anlaşmasında bugün son gün. Anlaşmanın günde on esire karşılık uzatılması ihtimali var. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatının uzatılması çağrısında bulundu. Savaş bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.

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