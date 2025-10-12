12 Ekim 2025, Pazar
Nadir toprak savaşları! Çin’den ABD’ye ekonomik meydan okuma
EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
İstanbul’da kapalı yollar listesi 2025 | Fatih Sultan Mehmet FSM Köprüsü neden trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?
Montları hazırlayın: Sonbaharın en soğuk günleri geliyor! Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı: 6 il için sarı kodlu alarm verildi
Ne hissetseler gerçek oluyor! Astrolojiye göre sezgileri en güçlü 5 burç
Narkozsuz ağrı kesici: Yoğun bakım hastalarının ağrısını dindiren müzik sırrı!
FORMULA 1 TAKVİM: Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?
Gündem Videoları
Ateşkes sonrası Gazze'de neler yaşanıyor? A Haber Kudüs'te
Ateşkes sonrası Gazze'de neler yaşanıyor? A Haber Kudüs'te
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 09:24
Terör devleti İsrail ve Hamas'ın anlaşmasının ardından Gazzelilerin dönüşü sürüyor. Şimdi sıra esirlerin teslim edilmesinde. Yardım tırları da Gazze'ye girmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
