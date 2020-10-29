Atatürk’ün yurt gezilerini yaptığı vagon! A Haber içini görüntüledi

A Haber tüm Türkiye’de Cumhuriyet’in 97. yılında yaşanan coşkuyu ekranlara taşıyor. Türkiye bayraklarla donatılırken pandemi tedbirleri kapsamında özel kutlamalar yapılıyor. A Haber’de vatandaşların ilgi gösterdiği Mustafa Kemal Atarük’ün vagonunu görüntüledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1935 ve 1938 yıllarında yurt gezilerini bu trenin vagonuna yaptı. Detayları A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu aktardı.