Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören ardından Anıtkabir Özel Defterine imza atan Başkan Erdoğan, mesajında “Türkiye Yüzyılı vizyonu için aşkla çalışıyoruz. Türkiye’nin yükselişine ve Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimse engel olamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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