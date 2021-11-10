Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü yıl dönümü dolayısıyla devletin zirvesi Anıtkabir'de. Programın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İstanbul'da binlerce insan Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'na sabahın ilk saatlerinde gelmeye başladı. O noktadaki atmosferi ise A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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