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Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü

A Haber
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Giriş: 10.11.2021 09:09
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü yıl dönümü dolayısıyla devletin zirvesi Anıtkabir'de. Programın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İstanbul'da binlerce insan Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'na sabahın ilk saatlerinde gelmeye başladı. O noktadaki atmosferi ise A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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