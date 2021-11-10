10 Kasım 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü yıl dönümü dolayısıyla devletin zirvesi Anıtkabir'de. Programın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İstanbul'da binlerce insan Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'na sabahın ilk saatlerinde gelmeye başladı. O noktadaki atmosferi ise A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.