10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Atatürk'ün partisi Atatürk'ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu

Atatürk'ün partisi Atatürk'ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2023 11:40
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle İstanbul'da yapılan törende ilginç anlar yaşandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende siyasi partiler sırayla tören alanına çelenk bırakırken, CHP'nin çelenk getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ricasıyla Vali Davut Gül'den izin alınarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.
CHP, Atatürk’ü anmayı beceremedi
CHP, Atatürk'ü anmayı beceremedi
Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi!
Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi!
Özbekistan dönüşü önemli mesajlar!
Özbekistan dönüşü önemli mesajlar!
İsrail Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı!
İsrail Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı!
09.05’te Türkiye’de hayat durdu
09.05’te Türkiye’de hayat durdu
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Birinci ara tatil başlıyor!
Birinci ara tatil başlıyor!
CHP Meclis’te oturma eylemi başlattı!
CHP Meclis’te oturma eylemi başlattı!
Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü
Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü
Türkiye’den Gazze’ye yardım gemisi!
Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi!
Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntülerini paylaştı!
İngiltere’de 72 yıl sonra bir ilk!
İngiltere'de 72 yıl sonra bir ilk!
Daha Fazla Video Göster