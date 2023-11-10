10 Kasım 2023, Cuma
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Atatürk'ün partisi Atatürk'ü anmayı bile beceremedi! CHP Taksim'e çelenk götürmeyi unuttu
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle İstanbul'da yapılan törende ilginç anlar yaşandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende siyasi partiler sırayla tören alanına çelenk bırakırken, CHP'nin çelenk getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ricasıyla Vali Davut Gül'den izin alınarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.