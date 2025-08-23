23 Ağustos 2025, Cumartesi
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz'da!
Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı, restorasyonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde tamamlandı. Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri’ne ait 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.