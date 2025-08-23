Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz’da!

Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı, restorasyonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde tamamlandı. Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri’ne ait 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN