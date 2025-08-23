23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz'da!
Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz’da!

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 13:29
Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı, restorasyonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde tamamlandı. Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri’ne ait 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz’da!
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Pazaryeri’ni ziyaret etti
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Pazaryeri’ni ziyaret etti
Mehmet Ali Çelebi: Terörsüz Türkiye zaferimizdir!
Mehmet Ali Çelebi: Terörsüz Türkiye zaferimizdir!
Türkiye dijital devlette Avrupa’nın önünde
"Türkiye dijital devlette Avrupa’nın önünde"
Gazze’deki kıtlık kanıtlarla doğrulandı!
Gazze'deki kıtlık kanıtlarla doğrulandı!
Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz’da!
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı Boğaz'da!
AK Parti Grup Başkanı Güler’den Özel’e sert sözler!
AK Parti Grup Başkanı Güler’den Özel’e sert sözler!
İstanbul’da Gazze konferansı!
İstanbul’da Gazze konferansı!
TCG Anadolu zafer yolculuğunda!
TCG Anadolu zafer yolculuğunda!
Beyoğlu’nda başkanvekili belli oldu
Beyoğlu'nda başkanvekili belli oldu
CHP’de çatırdama! Başkana ateş püskürdü
CHP’de çatırdama! Başkana ateş püskürdü
Zengezur’da tarihi adım! İlk temel atıldı
Zengezur’da tarihi adım! İlk temel atıldı
Çerçioğlu: Benim alnım ak, korkum yok
Çerçioğlu: "Benim alnım ak, korkum yok"
Daha Fazla Video Göster