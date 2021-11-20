Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajında "yeni Türkiye" vurgusu! İngiliz arşivlerinden çıktı

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği röportaja ulaştı. Halil Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi. Özşavlı, "Atatürk, 'Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir' ifadelerini kullanıyor." diye konuştu.