Atatürk’ün bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı! Film Mirasım sitesine yoğun ilgi

Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Film Mirasım" sitesiyle ortaya çıktı. Görüntüler Türk kültürünün görsel hafızasına zenginlik kattı.

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