Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı. Millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.