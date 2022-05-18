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Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken video

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Giriş: 18.05.2022 19:20
Güncelleme:18.05.2022 19:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı. Millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.
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