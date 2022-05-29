Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidan dikildi! Bu ne anlama geliyor?

Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için ilk fidan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikildi. Vatandaşlar alan akın ederken kalabalık giderek artıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi. Özer, “Burada dikilen her fidan bizim bu topraklardaki varlığımıza karşı göz dikenlere bir cevap oluyor. Burası imara açılmadı ve halka hediye edildi. Vatandaşlarda yalanlara inanmadıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve politikalarına destek verdiklerini buraya gelerek gösterdiler. Buranın adı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. Bu iktidarın Atatürk ile kavgası yok. Atatürk ile kavgası olan İstanbul’da bir takım insanlara konser verdirenlerdir.” dedi.

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